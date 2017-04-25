В Борисполе задержали банду рэкетиров

Источник: КорреспонденТ.net

В Борисполе Киевской области задержали банду рэкетиров, которые систематически вымогали деньги у представителей малого бизнеса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 25 апреля.

Правоохранители задержали трех вымогателей – бывших осужденных – во время получения очередной дани от одного из предпринимателей.

"Угрожая предпринимателям расправой, злоумышленники ежемесячно "сдирали" с жертв от 400 до двух тысяч долларов США в зависимости от размера бизнеса", – сказано в сообщении.