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В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина

Источник: 112.ua

25.03.2017

В центре Киева на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает "Громадское".

Инцидент произошел вблизи ресторана "Хмели-Сунели" - мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики "скорой" помощи. 

На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.

Другие детали инцидента не сообщаются.

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