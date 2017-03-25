В центре Киева произошла стрельба, ранен мужчина
Источник: 112.ua
25.03.2017
В центре Киева на улице Омеляновича-Павленко (бывшая ул. Суворова) произошла стрельба, в результате был ранен мужчина. Об этом сообщает "Громадское".
Инцидент произошел вблизи ресторана "Хмели-Сунели" - мужчине прострелили ногу. По предварительной информации, причиной стрельбы стала ссора. Пострадавшего забрали в больницу медики "скорой" помощи.
На месте работают полицейские. Они сообщили о двух задержанных.
Другие детали инцидента не сообщаются.
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