В центре Рима возле здания ООН прогремел взрыви
Источник: 112.ua
12.05.2017
В центре Рима произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ.
Телеканал RAI News сообщает, что в результате взрыва никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.
По данным информагентства ANSA, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что вследствие взрыва поврежден припаркованный рядом автомобиль.
Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.
По информации СМИ, ЧП случилось вблизи офисного здания ООН и почтового отделения на улице Авентино.
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