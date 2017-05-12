В центре Рима возле здания ООН прогремел взрыви

Источник: 112.ua

В центре Рима произошел взрыв, сообщают итальянские СМИ.

Телеканал RAI News сообщает, что в результате взрыва никто не пострадал, но официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

По данным информагентства ANSA, взрыв произошел у входа в почтовое отделение. Также сообщается, что вследствие взрыва поврежден припаркованный рядом автомобиль.

Агентство уточняет, что причины взрыва еще не установлены, но не исключено, что в действие было приведено взрывное устройство.