В Черкассах вооруженные люди заняли облэнерго
Источник: КорреспонденТ.net
18.04.2017
В Черкассах около 30 неизвестных с оружием захватили здание местного облэнерго, однако после переговоров с полицией они покинули госучреждение.
Об этом этом сообщила полиция области.
Отмечается, что в полицию поступила информации о группе неизвестных в помещении Черкассыоблэнерго, которые имели при себе большое количество огнестрельного оружия.
"На втором этаже помещения находилось около 30 человек, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием. В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", - сказано в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия, оружие изъято.
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