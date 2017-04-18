В Черкассах вооруженные люди заняли облэнерго

Источник: КорреспонденТ.net

В Черкассах около 30 неизвестных с оружием захватили здание местного облэнерго, однако после переговоров с полицией они покинули госучреждение.

Об этом этом сообщила полиция области.

Отмечается, что в полицию поступила информации о группе неизвестных в помещении Черкассыоблэнерго, которые имели при себе большое количество огнестрельного оружия.

"На втором этаже помещения находилось около 30 человек, вооруженных помповыми ружьями и травматическим оружием. В результате длительных переговоров руководства Главка с данными лицами, помещения госучреждения было освобождено от посторонних", - сказано в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает основания и цели пребывания неизвестных на территории предприятия, оружие изъято.