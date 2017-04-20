В Днепре – самая масштабная непогода за 115 лет
Источник: КорреспонденТ.net
20.04.2017
В Днепре за последние двое суток выпало до 30 см снега. Как уточнили в горсовет, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года.
Сейчас на улицах города работают 48 спецмашин. Коммунальщики убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач. По прогнозам руководства города, чтобы вывезти все поваленные деревья, потребуется как минимум две недели.
По словам заместителя городского головы Михаила Лысенко, в Днепре зафиксировано 4380 упавших дерева, что равно количеству высаженных в этом году.
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