В Днепре – самая масштабная непогода за 115 лет

Источник: КорреспонденТ.net

В Днепре за последние двое суток выпало до 30 см снега. Как уточнили в горсовет, такой масштабной непогоды в середине апреля в Днепре не было с 1902 года.

Сейчас на улицах города работают 48 спецмашин. Коммунальщики убирают поваленные деревья и восстанавливают оборванные линии электропередач. По прогнозам руководства города, чтобы вывезти все поваленные деревья, потребуется как минимум две недели.

По словам заместителя городского головы Михаила Лысенко, в Днепре зафиксировано 4380 упавших дерева, что равно количеству высаженных в этом году.