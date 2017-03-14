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В ДНР лишили "гражданства" Джигурду

Источник: КорреспонденТ.net

14.03.2017

В ДНР лишили "гражданства" российского актера и шоумена Никиту Джигурду.

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции.

По его словам, предоставление Джигурде "гражданства" ДНР было совершено по ошибке.

"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР", - сказал Захарченко.

 

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