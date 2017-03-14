В ДНР лишили "гражданства" Джигурду
Источник: КорреспонденТ.net
14.03.2017
В ДНР лишили "гражданства" российского актера и шоумена Никиту Джигурду.
"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции.
По его словам, предоставление Джигурде "гражданства" ДНР было совершено по ошибке.
"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин ДНР", - сказал Захарченко.
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