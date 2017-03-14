В ДНР объявили о начале поставок угля в Россию

Источник: КорреспонденТ.net

Уголь из ДНР начал экспортироваться на территорию России, заявил глава "республики" Александр Захарченко на пресс-конференции.

"Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России", - сказал он.

По его словам, процесс будет отлажен до лета.

"Я уже говорил, что процесс этот долгий и нелегкий, он займет около двух месяцев", - отметил Захарченко

Напомним, 3 марта ДНР объявила торговую блокаду Киеву из-за непрекращения блокады. Донецк заявил о разрыве "всех связей с Украиной".

6 марта ДНР и ЛНР прекратили поставки угля на украинскую территорию.