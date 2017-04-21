В Донецкой области предотвратили злоупотребления на 30 млн гривен по итогам тендеров

Источник: РБК-УКРАИНА

В Донецкой области предотвратили неэффективное использование более 30 млн гривен бюджетных средств во время тендерных торгов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области. Сообщается, что Департамент капитального строительства Донецкой областной военно-гражданской администрации провел открытые торги на работы по капитальному ремонту частей водоводов в Бахмуте. Победителями аукционов признаны 2 предприятия со стоимостью работ на сумму свыше 12,3 млн гривен и 18,1 млн гривен.

"Во время изучения указанных процедур прокуратурой выявлены многочисленные нарушения Закона Украины "О публичных закупках", в том числе несоответствие победителей квалификационным критериям, среди которых: отсутствие подтверждения наличия материально-технической базы и реальной возможности выполнения ремонтных работ. Прокуратура Донецкой области обратилась с соответствующими письмами в Департамент капитального строительства…тендерным комитетом были приняты решения об отклонении предложений победителей", - говорится в сообщении.



