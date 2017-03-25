В Донецкой области за сутки погибли трое детей

Источник: КорреспонденТ.net

На территории Донецкой области за минувшие сутки, 24 марта, погибли трое детей. Об этом на своей странице в Facebook написал глава регионального управления Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Доброполье. Вечером в квартире по адресу проживания был обнаружен повешенным на турнике у себя в детской комнате труп несовершеннолетнего мальчика, 2006 года рождения. Двери изнутри были закрыты как в квартиру, так и в саму комнату… Марьинский район, село Желанное. Утром в частном домовладении обнаружены три трупа, среди которых ребенок, 2013 года рождения. Причина смерти – отравление угарным газом. Бахмутский район, Зайцево. Умер новорожденный ребенок, девять дней от дня рождения", - написал Аброськин.

По его словам, по первому и третьему случаю открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины.

Кроме того, Аброськин добавил, что в Славянске отец нанес телесные повреждения ребенку, 2007 года рождения – обширные гематомы головы, грудной клетки и бедер. Ребенок находится в городской больнице.