В городах Украины в 1:21 ночи ощущалось землетрясение произошедшее в Румынии

Источник: Украина Криминальная

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр его находился в координатах 26.63°E 45.72°N у города Брашов. Время 01:21 по Киеву. Глубина эпицентра 86 километров.

Землетрясение ощущалось и в Украины, почти по всей территории страны. В Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры. Сильнее всего качало в Одессе

Географический эпицентр находится в этих координатах 26.63°E 45.72°N, сообщает Европейский цент сейсмологических наблюдений.

24.09.2016 в Румынии произошло похожее землетрясение силой 5,6 балла. Эпицентр его находился 153 километрах северней Бухареста. Землетрясение «откликнулось» на территории Украины, толчки ощущались почти везде.

В начале августа этого года землетрясение магнитудой 4,4(4,5) балла по шкале Рихтера произошло в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузэу, Румыния 4 августа в 13 ч.54 мин по местному времени. Всего в период со 2 марта по 4 августа 2016г. на территории Румынии зафиксировано не менее 102-х землетрясений, магнитудой от 2,0 до$CUT$ 4,4(4,5). Большинство - в сейсмозоне Вранча.

На территории Украины 12 июля (р-н с. Мурованые Куриловцы, Винницкая область), 27 июля (Западная Украина и 2 августа(Западная Украина) зафиксированы 3 землетрясения магнитудой 3,8/2,1 и 2,7.