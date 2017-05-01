В Херсоне митингующие подрались с националистами

Источник: КорреспонденТ.net

В Херсоне произошел конфликт между двумя группами митингующих.

Как сообщает, Укринформ, на площади Героев и в парке Славы полиция не допустила драк между левыми, которые собрались там отметить 1 мая, и националистами, которые праздновали 100-летие Первого украинского добровольческого полка имени Богдана Хмельницкого.

Так, на площади Героев собрались более полусотни представителей левых сил, с красными флагами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояли более 60 человек - бывших воинов АТО, представителей Правого сектора и других организаций, которые держали флаги Украины, Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против "Русского мира".

В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись вплотную и начали драться. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.

Через некоторое время после этого митинг левых закончился, и большинство участников покинули площадь. Отдельные же представители левых остались и уже мирно общались с представителями противоположной стороны.