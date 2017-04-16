В индийских аэропортах объявили режим опасности
Источник: КорреспонденТ.net
16.04.2017
Аэропорты городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявили режим повышенной опасности в связи с угрозой захвата самолетов. Все службы аэропортов и подразделения сил безопасности приведены в состояние готовности - в аэропортах развернуты контртеррористические команды, кинологи с собаками, приняты необходимые меры, передает NDTV.
По данным телеканала, руководство полиции Мумбаи получило сообщение по электронной почте от неназванной женщины, которая рассказала, что накануне вечером в ресторане подслушала разговор шестерых мужчин, обсуждавших одновременный захват самолетов в трех аэропортах. Она отметила, что в операции должны участвовать 23 человека.
Авиакомпании советуют пассажирам прибывать в аэропорты заранее и выполнять все рекомендации сотрудников и представителей сил безопасности.
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