В индийских аэропортах объявили режим опасности

Источник: КорреспонденТ.net

Аэропорты городов Мумбаи, Ченнаи и Хайдарабада объявили режим повышенной опасности в связи с угрозой захвата самолетов. Все службы аэропортов и подразделения сил безопасности приведены в состояние готовности - в аэропортах развернуты контртеррористические команды, кинологи с собаками, приняты необходимые меры, передает NDTV.

По данным телеканала, руководство полиции Мумбаи получило сообщение по электронной почте от неназванной женщины, которая рассказала, что накануне вечером в ресторане подслушала разговор шестерых мужчин, обсуждавших одновременный захват самолетов в трех аэропортах. Она отметила, что в операции должны участвовать 23 человека.

Авиакомпании советуют пассажирам прибывать в аэропорты заранее и выполнять все рекомендации сотрудников и представителей сил безопасности.