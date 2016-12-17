В Ивано-Франковске женщина устроила стрельбу посреди улицы

Источник: Українські новини

В Ивано-Франковске пьяная женщина устроила среди улицы улице стрельбу из пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в четверг вечером, 15 декабря, в центральной части города. Работники следственно-оперативной группы и патрульные полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что жительница Ивано-Франковска 1988 г.р. устроила стрельбу из револьвера "Флобер" непосредственно на улице. Свой поступок она объяснила тем, что таким образом хотела предупредить грабеж, ведь компания молодых людей, пыталась похитить у ее мужа мобильный телефон.

По ее словам сначала она продемонстрировала предмет, а затем применила его, проведя несколько выстрелов.

Как пишет в свою очередь издание 0342.ua со ссылкой на представителя патрульной полиции Ивано-Франковска Николая Гурака, участники конфликта - супруги из Днепра, которые сейчас проживают в Иивано-Франковске. Они отдыхали в одном из развлекательных заведений города и употребляли спиртное. По дороге домой между ними возник спор и человек на улице громко рассказывал о бандеровцах. Это услышали прохожие и вступили в разговор с мужем. Затем один из них ударил днепровца в лицо. Очевидцы рассказывают, что прохожие, услышав, что супруги спорят русском языке, начали кричать фразу "москаляку - на гиляку". Когда мужчина упал, женщина, находясь в нервном состоянии, вытащила револьвер Флобера и начала стрелять в разные стороны.

Полицейские предложили женщине пройти медосвидетельствование в соответствующем порядке, однако она отказалась.

По данному факту правоохранителями начато досудебное расследование по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. По делу назначено проведение ряда экспертиз. Проводится следствие.