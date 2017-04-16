В Израиле умер избитый в Житомире раввин

Источник: КорреспонденТ.net

В Израиле умер 64-летний раввин Мордехай Дейч, который был избит в прошлом году в Житомире, сообщает издание IzRus.

"Зверски избитый в октябре прошлого года в Житомире раввин Мордехай (Мендель) Дейч, скончался в субботу 15 апреля", – отмечает СМИ.

Сообщается, что Дейч умер в больнице "Шиба", в городе Рамат-Ган, где находился с момента прибытия в Израиль после нападения.

Дейч долгое время был дипломатическим представителем движения "Хабад" во Франции. Помимо израильского, у него было также французское гражданство.

Напомним, Дейча жестоко избили неизвестные в Житомире 7 октября 2016 года на привокзальной площади. Сразу после инцидента его отправили специальным рейсом на лечение в Израиль. В полиции тогда сообщили, что однозначно утверждать об избиении с целью ограбления нельзя.