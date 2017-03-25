В Киеве состоялись похороны Вороненкова

Источник: КорреспонденТ.net

Бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков после отпевания во Владимирском соборе Киева был похоронен на Зверинецком кладбище в украинской столице, передает Дождь.

На похороны пришли вдова Вороненкова Мария Максакова, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и другие его друзья и близкие.

Пономарев пообещал отомстить за смерть Вороненкова. "Мы отомстим", — сказал он.

Максакова поблагодарила Украину за то, что она приняла их с мужем.

Как сообщал Корреспондент.net, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева у отеля Премьер Палас. Его охранник тяжело ранил нападавшего, который вскоре скончался в больнице. Вскоре выснилось, что киллером был гражданин Украины Павел Паршов.

Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России.

В свою очередь Кремль обвинил Киев в "неспособности" обеспечить безопасность экс-парламентария. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя убийство Вороненкова, заявил, что оно "не является темой" Кремля.