В Киеве состоялись похороны Вороненкова
Источник: КорреспонденТ.net
25.03.2017
Бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков после отпевания во Владимирском соборе Киева был похоронен на Зверинецком кладбище в украинской столице, передает Дождь.
Пономарев пообещал отомстить за смерть Вороненкова. "Мы отомстим", — сказал он.
Максакова поблагодарила Украину за то, что она приняла их с мужем.
Как сообщал Корреспондент.net, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева у отеля Премьер Палас. Его охранник тяжело ранил нападавшего, который вскоре скончался в больнице. Вскоре выснилось, что киллером был гражданин Украины Павел Паршов.
Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России.
В свою очередь Кремль обвинил Киев в "неспособности" обеспечить безопасность экс-парламентария. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя убийство Вороненкова, заявил, что оно "не является темой" Кремля.