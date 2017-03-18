В Конотопе завуч на уроке обрезала волосы школьнице, растущей без родителей

Источник: Українські новини

В одной из школ Конотопа Сумской области завуч средней школы Ирина Танасиенко обрезала ножницами волосы ученицы на глазах у одноклассников. Об этом сообщает издание "Голос Конотопа".

Вопиющий инцидент произошел в 9-А классе СШ №3. Школьнице Диане Московских обрезали волосы за то, что они были "неопрятно" уложены. Девочка шокирована таким поступком педагога. Ровесники высказывают ей свою поддержку и сочувствие, однако уже два дня, как она находится в тревожном моральном состоянии.



Диана растет без родителей, ее воспитанием занимается бабушка. Пожилая женщина приходила в учебное заведение с корвалолом, говорит, что он нужен и ей, и внучке. Поступком педагога возмущена и собирается добиваться наказания виновного в правоохранительных органах.

"Разве можно так поступать с детьми?, – говорит бабушка. – Может она решила поиздеваться над Дианой только потому, что она сирота и ее никто не защитит? Это какой-то ужас!".



Не оправдывает поступок свои подчиненной и директор школы Ирина Карпенко. Во время встречи – у нее растерянный вид, а на глазах – слезы. Разводя руками, говорит, что не ожидала такого от Ирины Танасиенко. За годы работы в школе ни одного подобного случая не было, утверждает директор. Учителя всегда ведут себя взвешенно и не обижают детей.

Что стало поводом для такого поведения подчиненной, Ирина Карпенко объяснить не может, потому что и сама не понимает. Замечания по поводу неопрятности в прическе и одежде Диане делали в школе неоднократно. И это не дресс-код, объясняет директор, это нормальные требования к ученикам выглядеть ухоженно и опрятно.

Ирина Танасиенко перед девочкой извинилась и Диана говорит, что простила, однако успокоиться не может до сих пор. А еще уверяет, что бабушка пообещала, что этого так не оставит.

Спросить о том, что побудило педагога поступить так со школьницей, не удалось.

Администрация сообщила, что Ирина сейчас находится в отделе образования и общается с начальником отдела образования. Сейчас Танасиенко вынесен выговор. Она также уволена с должности заместителя директора по воспитательной работе.



"Такой поступок, конечно, заслуживает осуждения и наказания. Для меня это неожиданно и обидно, потому что знаю этого педагога как человека с многолетним стажем и хорошей репутацией. Что стало причиной такого поступка со стороны Ирины Николаевны, – она даже сама не может объяснить. По данному факту создана и работает специальная комиссия", – говорит руководительница.



