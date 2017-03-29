В Лондоне состоялись похороны Джорджа Майкла

Источник: Українські новини

В Лондоне состоялись похороны британского певца Джорджа Майкла, умершего в декабре 2016 года. Об этом говорится в заявлении семьи артиста, которое в среду, 29 марта, опубликовало BBC News.

"Мы подтверждаем, что похороны прошли сегодня. Семья и близкие друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и товарищем", — говорится в заявлении.



Родственники Майкла также поблагодарили поклонников за любовь к артисту и уважение к частной жизни членов его семьи.

В начале марта британские правоохранительные органы объявили о завершении расследования причин смерти Майкла. Согласно данным полиции, он скончался от кардиомиопатии и воспаления миокарда, а также жировой инфильтрации печени. Из-за расследования тело артиста три месяца не могли захоронить.

31 декабря газета The Sun раскрыла содержание завещания исполнителя. Состояние, которое оценивается в 105 миллионов фунтов стерлингов, перейдет его сестрам.