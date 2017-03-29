В Луцке обстреляли Генконсульство Польши
Источник: КорреспонденТ.net
29.03.2017
В среду ночью, 29 марта, неизвестные обстреляли помещение Генконсульства Польши в Луцке. В крыше помещения консульства обнаружена дыра, окно под этим местом разбито, сообщает местное интернет-издание Волынь24.
"Целились в крайнее окно… Нападение произошло около 00.30. Консул рассказал полиции, что охранники помещения услышали взрыв", - пишет издание.
Судя по величине отверстия в крыше, предполагают, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения".
Вице-консул Кшиштоф Савицки подтвердил факт обстрела здания консульства, подчеркнув, что в результате ЧП никто не пострадал.
"Стреляли неприцельно или неумело. Может быть, с целью какого-то предупреждения или провокации", - прокомментировал представитель правоохранительных органов. На месте происшествия работают правоохранители.
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