В Луцке протестующие заняли помещение в Волынской ОГА: Требуют отпустить задержанных участников блокады

Источник: 112.ua

В Луцке протестующие против силового разгона блокады на Донбассе заняли помещение в здании Волынской облгосадминистрации, передает "Штаб блокады торговли с оккупантами" со ссылкой на местные СМИ.

Издание "ВолиньПост" сообщает, что участники акции провели встречу с главой ОГА Владимиром Гунчиком, требуя освободить задержанных "блокадников". Кроме того, они требовали его отставки, также увольнения замглавы Нацполиции и главы ГУНП в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

В администрации присутствуют руководители правоохранительных органов области.