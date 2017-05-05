В Мариуполе возле гостиницы нашли взрывчатку

Источник: КорреспонденТ.net

В Мариуполе обнаружен тайник с тремя килограммами пластида, который хранился в двух канистрах вблизи гостиничного комплекса на углу проспекта Металлургов и Приморского бульвара. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 5 мая.

Также правоохранители изъяли из тайника два кило тротила в шашках, десять электродетонаторов, пять капсюль-детонаторов, 16 детонаторов к взрывателям мгновенного и замедленного действия.

Кроме того было обнаружено восемь кумулятивных зарядов с временными держателями, детонирующий шнур, семь упаковок металлических комплектующих элементов, две гранаты СГГ-5 с запалами и др.