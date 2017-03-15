В министерстве финансов Германии нашли бомбу

Источник: КорреспонденТ.net

Полиция Берлина объявила, что в подозрительном свертке, найденном утром 15 марта в Министерстве финансов страны и спровоцировавшем частичную эвакуацию здания из-за угрозы взрыва, действительно оказалось взрывное устройство.

По данным полиции, бомба была самодельной. Она состояла из компонентов, которые обычно используются для производства пиротехники, и была спроектирована так, чтобы нанести серьезные увечья тому, кто вскроет сверток.

В полиции не уточнили, есть ли у них уже подозреваемые в создании бомбы и ее доставке в министерство финансов. Также полицейские не сообщили, усматривают ли в случившемся признаки терроризма.

В самом Минфине происшествие комментировать отказались.

О подозрительном свертке сотрудники ведомства сообщили в полицию около 10.00 по местному времени (11.00 по Киеву). Он поступил по почте в отдел по работе с корреспонденцией. Прибыв в министерство, полиция эвакуировала часть здания.

Однако саперам не удалось быстро установить, представляет ли сверток реальную угрозу. После этого его решили вывезти на специальный полигон для дальнейшего обследования, а эвакуированным сотрудникам ведомства разрешили вернуться на рабочие места.