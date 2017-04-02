В Минске задержали троих украинских проповедников

Источник: КорреспонденТ.net

В Минске задержаны трое граждан Украины - христианских проповедников, которые приехали в Беларусь на теологический семинар: Леонид Номерчук из Львова, Ашот Саркисян из Хмельницкого и Владислав Ермолов из Николаева, сообщает "Белорусский партизан" со ссылкой на белорусского политика Алеся Логвинца, который находился в Центре изоляции правонарушителей и был освобожден 2 апреля.

Отмечается, что теологический семинар, организованный "Миссией Благая весть", должен был проходить с 21 по 24 марта с участием пастора из Южной Кореи и гостей из Украины. Без объяснения причин договор об аренде помещения в СОЦ "Олимп" был расторгнут, а организаторы пытались найти новое место для проведения своего семинара.

"22 марта возле площади Якуба Колоса трое граждан Украины - проповедников, которые должны были участвовать в семинаре, были остановлены милицией за переход улицы в неположенном месте и оштрафованы. Однако штрафом для них дело не ограничилось - на украинцев составили протоколы за мелкое хулиганство. И за правонарушение, которого они не совершали, украинцы получили по 15 суток административного ареста", - говорится в сообщении.

По словам Логвинца, связаться с посольством Украины в Беларуси задержанным разрешили только с помощью письма.

"Дошло ли это письмо до адресата и было ли вообще отправлено - неизвестно. 2 апреля посольство не смогло прокомментировать "Белорусскому партизану" информацию о задержанных, пообещали, что завтра пресс-секретарь сделает заявление", - отмечает издание.

Кроме того Логвинец сообщил, что видел на прогулке во дворике изолятора двух молодых людей из Украины, которые были одеты в тюремные робы, поскольку их одежда была изъята для экспертизы на предмет столкновения с взрывчатыми веществами. Другой информации о них пока нет.

Напомним, что в ночь на субботу, 11 февраля, в Минске милицейский патруль задержал Сергея Жадана. Его целую ночь продержали в камере.

У Жадана расспрашивали о терроризме и в конце поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок.