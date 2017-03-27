В Москве арестовали на 10 суток главу избирательного штаба Навального

Источник: 112.ua

Симоновский суд Москвы арестовал главу избирательного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 10 суток. Об этом сообщает "Медуза".

Волкова признали виновным по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Адвокат Волкова рассказал в суде о значительном количестве нарушений и попросил закрыть производство за отсутствием состава преступления.

Одновременно суд рассматривал дела других сотрудников ФБК, задержанных 26 марта. Им назначили административный арест или штрафы.

Напомним, число задержанных вчера на антикоррупционных митингах в Москве достигло 1 тыс. человек. Среди них также оппозиционный политик Алексей Навальный, который был задержан полицией. Позже его арестовали на 15 суток.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией вчера прошел обыск. Он закончился чуть позже полуночи.

Отметим, что на массовые протесты 26 марта на улицы в Москве вышли около 8 тыс. человек, в Петербурге 5 тыс.. Акции прошли в десятках других российских городов. По данным российских СМИ, почти половина из участников митинга оказались школьниками и студентами младших курсов.

Как известно, антикоррупционные акции приурочены к расследованию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в отношении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В сюжете ФБК "Он вам не Димон" говорится о дворцах, виноградниках и яхтах, якобы принадлежащих российскому премьеру. Видео было опубликовано на YouTube 2 марта и по состоянию на сегодня набрало почти 12 млн просмотров.