В Нигерии вооруженные пастухи убили 20 фермеров во время молитвы в мечети

Источник: РБК-УКРАИНА

В суботу нигерийские пастухи убили 20 фермеров и ранили восемь других людей из огнестрельного оружия в мечети штата Нигер, который находится в центре страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Нигерии.

Сообщается, что в центре и на севере страны в результате борьбы за землепользование между полукочевыми скотоводами и более устоявшимися сообществами фермеров погибают сотни людей в год. В прошлом году правительство заявило, что предотвращение насилия является для него приоритетом в регионе.

Пресс-секретарь полиции штата Нигер Бала Элкана сказал, что нападение произошло около 05:00 по местному времени в субботу в общине Эпоги, в районе Моква.

"Это был конфликт между фермерами и скотоводами, который изначально был улажен, но некоторые пастухи чувствовали себя неудовлетворенными и ... они напали на некоторых сельских жителей, молящихся в мечети", - сказал Элкана.

Он добавил, что трое нападавших арестованы. Также сообщается, что плохая инфраструктура транспорта и связи в Нигерии может замедлить скорость передачи сообщений о событиях в некоторых сельских общинах.



