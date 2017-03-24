В Одессе обвалилась часть жилого дома
Источник: 112.ua
24.03.2017
В Одессе обвалилась часть двухэтажного жилого дома. Предварительно, жильцы не пострадали, сообщает "Думская" со ссылкой на данные собственного корреспондента.
ЧП произошло по адресу Атамана Чепиги, 6 сегодня около 21:00. Данные об обрушении местным журналистам подтвердили в патрульной полиции, на месте работают сотрудники ГосЧС.
Согласно информации издания, обрушилась часть стены на первом этаже двухэтажного дома, пострадало угловое помещение — ванная комната. В квартире живет женщина с ребенком-инвалидом, они не пострадали. Одесситка отметила, что давно уже обращалась к чиновникам и депутатам по поводу ремонта, но получала лишь отписки. Сам дом не аварийный.
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