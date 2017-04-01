В Одессе взорвали машину Дарта Вейдера – СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня утром в Одессе на улице Гаршина сработало взрывное устройство в автомобиле во время движения. В машине находился мужчина с членами своей семьи, но они не пострадали, сообщает пресс-служба городского управления Нацполиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Назначены экспертизы.

По информации местного идания Думская, что этот автомобиль принадлежит одесситу Жану Николаенко, который часто выступает в костюме Дарта Вейдера. Даже в его паспорте указано имя Дарт Николаевич Вейдер. Именно он с семьей был в машине, когда сработало устройство.

"Наши источники в полиции не исключают, что покушение связано с конфликтом в жилкомплексе Белый парус, где проживает Николаенко. Он создал ОСМД и пытается включить в состав объединения других жильцов дома. Нравится это далеко не всем", – пишет издание.

Также сообщается, что это далеко не первое покушение на Николаенко-Вейдера. В 2012 году, когда он возглавлял участковую избирательную комиссию по выборам народных депутатов, неизвестные сожгли его автомобиль ВАЗ 2109.