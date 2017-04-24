В Одессе "заминировали" вокзал и суд
Источник: КорреспонденТ.net
24.04.2017
Первый сигнал о заминировании поступил по телефону. Полиции сообщили, что было заминировано здание суда.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи. Посетителей и работников суда эвакуировали.
"Сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию", - заключили в ведомстве.
Второе заминирование произошло в 16:10. По телефону сообщили о взрывчатке на одесском железнодорожном вокзале. Всех работников и посетителей ж/д вокзала эвакуировали из здания и с перронов до завершения проверки, сообщают в полиции.
Взрывотехники осматривают помещения вокзала в поисках подозрительных предметов.
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