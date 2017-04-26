В офисах Укргаздобычи проходят обыски

Источник: КорреспонденТ.net

Сотрудники СБУ проводит обыски в офисах Укргаздобычи, заявили в пресс-службе компании.

Сообщается, что обыски проводятся по решению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов.

"Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания официально и легально закупила через систему #ProZorro. Подобные действия могут дестабилизировать работу УГВ", - заявили в компании.

Ранее депутат-беглец Александр Онищенко заявлял, что в Укргаздобыче осталось еще много схем хищения дене