В Польше президента Европейского совета Туска обвинили в "дипломатической измене"

Источник: 112.ua

Министр обороны Польши Антони Мацеревич обвинил нынешнего президента Европейского совета, а ранее премьер-министра Польши Дональда Туска в "дипломатической измене", передает "Радио Свобода".

Как заявил Мацеревич, Туск на должности польского премьера якобы сотрудничал с президентом России Владимиром Путиным с целью навредить интересам Польши после катастрофы 2010 г. польского правительственного самолета возле российского Смоленска, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек, среди них много представителей политического руководства и общественных деятелей.

Отмечается, что Министерство обороны Польши заявило, что сообщил военный департамент Национальной прокуратуры Польши о том, что подозревает Туска в "злоупотреблении доверием в иностранных отношениях".

В Национальной прокуратуре подтвердили, что получили это сообщение и, согласно закону, есть 30 дней на то, чтобы решить, начинать ли расследование.

В свою очередь, Туск отверг эти обвинения как сугубо эмоциональные и навязчивые.