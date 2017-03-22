В результате теракта в Лондоне от полученных ранений скончался полицейский

Источник: Українські новини

Полицейский, на которого подозреваемый напал с ножом, скончался от полученных ран. Об этом сообщает Би-би-си. The Guardian подтверждает эту информацию.

Полицейский скончался от ножевых ранений, которые нанес ему террорист.



Ранее сообщалось, что мужчина на автомобиле Hyundai сбил несколько человек на мосту, въехал в ограждение, покинул машину и направился ко дворцу. У входа во дворец он напал с ножом на полицейского. Нападавший попытался проникнуть в Парламент, но однако был нейтрализован другим полицейским в штатском.