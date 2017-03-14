В Ровно, Львове и Ивано-Франковске митинговали за блокаду Донбасса
Источник: РБК-УКРАИНА
14.03.2017
Активисты в Ровно, Львове и Ивано-Франковске митинговали в поддержку блокады Донбасса. Об этом сообщают местные издания. Так, по сообщению Фirtka активисты под зданием Ивано-Франковской ОГА подожгли шины, которые за несколько минут приехали тушить несколько пожарных машин.
По сообщению Zahid.net, около 30 активистов различных общественных и политических организаций выдвинули ряд требований к власти и силовикам. Речь идет об освобождении задержанных 13 марта участников блокады Донбасса. Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка пообещал в ближайшее время связаться с президентом Украины Петром Порошенко и донести до него требования львовских активистов.
Под Ровенской ОГА собрались несколько десятков активистов. Все ждут председателя ОГА Алексея Муляренко. Активисты в ходе митинга подожгли шины.