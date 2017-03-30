В США пилот American Airlines скончался за несколько минут до посадки самолета

Источник: 112.ua

В США второй пилот авиакомпании American Airlines скончался прямо во время рейса из штата Техас в Нью-Мексико. Капитан воздушного судна попросил о неотложной медицинской помощи за несколько минут до посадки, однако жизнь его коллеги спасти не удалось, сообщает Albuquerque Journal.

Отмечается, что трагический инцидент произошел 29 марта. Рейс вылетел из Международного аэропорта Даллас/Форт-Уэрт, штат Техас. Около 15:45 по местному времени, за пару минут до приземления, капитан Boeing попросил о неотложной медицинской помощи.

Самолет приземлился в Международном аэропорту Санпорт в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

"Они совершили посадку без инцидентов, провели рулежку до терминала и были встречены медицинским персоналом", - рассказал пресс-секретарь аэропорта Альбукерке Дэниэль Джирон.

Спустя час в аэропорт вызвали Управление судмедэкспертизы, что означало наступление смерти второго пилота. По словам Джирона, происшествие не повлияло работу аэропорта, никто из пассажиров не пострадал.