В США умер поэт Евгений Евтушенко

Источник: КорреспонденТ.net

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова, передает РИА Новости.

"Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца", − сказала она.

Новикова не стала отвечать на вопрос о дате и времени похорон. "Извините, никаких комментариев никому", − заявила вдова.

Накануне сообщалось, что Евтушенко госпитализирован в американском городе Талса, штат Оклахома.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году уехал с семьей в США − преподавать в университете города Талса.