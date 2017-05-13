В Турции автобус сорвался в пропасть: 20 погибших

Источник: КорреспонденТ.net

На трассе Мугла-Анталья в Турции перевернулся автобус с туристами. Погибли 20 человек и 11 тяжело ранены. Об этом сообщает Newsturk.

Известно, что в автобусе находились в основном женщины и дети.

Агентство Анадолу сообщает, что автобус перевозил туристическую группу из района Буджа (Измир) на однодневный тур в Мармарис (Мугла). Полиция уточняет гражданство погибших.

Авария случилась примерно в полдень по местному времени недалеко от туннеля Сакар.

Водитель туристического автобуса не смог справиться с управлением на крутом повороте. Авто вылетело за пределы трассы и несколько раз перевернулось