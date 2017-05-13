В Турции автобус сорвался в пропасть: 20 погибших
Источник: КорреспонденТ.net
13.05.2017
На трассе Мугла-Анталья в Турции перевернулся автобус с туристами. Погибли 20 человек и 11 тяжело ранены. Об этом сообщает Newsturk.
Известно, что в автобусе находились в основном женщины и дети.
Агентство Анадолу сообщает, что автобус перевозил туристическую группу из района Буджа (Измир) на однодневный тур в Мармарис (Мугла). Полиция уточняет гражданство погибших.
Авария случилась примерно в полдень по местному времени недалеко от туннеля Сакар.
Водитель туристического автобуса не смог справиться с управлением на крутом повороте. Авто вылетело за пределы трассы и несколько раз перевернулось
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