В Турции задержали украинца с кокаином в желудке

Источник: КорреспонденТ.net

Турецкая полиция задержала гражданина Украины с 82 капсулами кокаина в желудке, сообщает турецкое издание Hurriyet. Задержание Виктора Шупляка произошло в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, когда он прибыл из бразильского Сан-Паулу.

Сообщается, что наркокурьер привлек внимание полицейский своим необычным поведением, чрезмерной потливостью и покраснением глаз, после чего был задержан правоохранителями. Шупляк был доставлен в больницу, где врачи извлекли 82 капсулы с кокаином весом 728 грамм, что подтвердила медицинская проверка. Кроме того, 18 капсул находились в сумке наркокурьера. Всего у украинца были изъяты 100 капсул общим весом 940 грамм.

По словам Шупляка, он согласился перевезти товар в Украину в обмен на 3 тысяч долларов, при этом он никогда ранее не употреблял наркотики. Задержанный заявил, что сожалеет о содеянном. Издание отмечает, что украинцу грозит от 30 до 45 лет заключения.