В Украине упало промышленное производство

Источник: КорреспонденТ.net

В феврале 2017 года промышленное производство в Украине снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года после семи месяцев роста, в том числе и в январе этого года – на 5,6%. Об этом сообщает Госстат.

По данным ведомства, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2017 к февралю-2016 сократилось на 1,7%.

В Госстате отметили, что по отношению к январю в феврале этого года промышленное производство снизилось на 2,2%, а с учетом сезонного фактора – на 2,6%.