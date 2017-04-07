В Украине ускорился рост цен

Источник: КорреспонденТ.net

В марте этого года инфляция в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2016 года ускорилась до 15,1 процентов с 14,2 процентов, сообщили в Госстате.

Если же сравнивать с предыдущим месяцем, февралем, то инфляция в марте ускорилась до 1,8 процентов после 1 процента в феврале к январю.

При этом с начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в стране ускорился до 3,9 процентов.

По данным Госстата, в марте, если сравнивать с годом в целом, больше всего цены росли на горячую воду и отопление – 88,9 процентов, электроэнергию – 63,7 процентов и природный газ – 42 процента.

Если же сравнивать с предыдущим месяцем, то в марте больше всего выросли цены на электроэнергию – 28,1 процентов, обувь – 10,7 процентов и одежду – 10,3 процентов.

Отметим, пару дней назад Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине на 2017 год.