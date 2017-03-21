В Украине впервые отозвали депутата местного совета

Источник: КорреспонденТ.net

В Каменском Днепропетровской области отозвали депутата городского совета от "Блока Петра Порошенко" Юрия Литвиненко, передает Радио Свобода.

Сообщается, что постановление о прекращении полномочий депутата приняла на своем заседании Каменская территориальная избирательная комиссия, этому постановлению предшествовало решение партийного съезда.

В БПП рассказали, что решение об отзыве Литвиненко приняли на партийном съезде 17 марта. Инициативная группа собрала в Каменском более 1800 подписей избирателей за отзыв депутата.

По сообщению, партийная проверка установила ряд нарушений с его стороны, в частности, отсутствие работы с избирателями в округе.

Как говорит сам Литвиненко, сейчас он изучает документы о своем отзыве, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Он не исключает, что будет оспаривать решение в суде.