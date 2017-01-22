В здании полиции в Мариуполе произошло возгорание
Источник: MRPL.CITY
22.01.2017
Пожарные ликвидировали возгорание в здании отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности полиции Донецкой области по улице Греческой, 11.
Как сообщают MRPL.CITY в полиции, возгорание произошло около 22:00. Пострадал один кабинет. Незначительные повреждения получили и другие помещения. Сейчас устанавливаются причины пожара.
«По предварительным данным, в кабинете произошло короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки», - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят проверку.
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