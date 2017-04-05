Госдеп сократит помощь Украине - СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

США планируют сократить программу помощи Украине, передает российское агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

"Этот бюджет будет меньше, чем предыдущий. Я предполагаю, что финансирование международной помощи будет также меньше", - цитирует ее агентство конференции в Atlantic Council.

Отметим, что президент США Дональд Трамп урезал бюджет Госдепа на треть.

Также напомним, что две недели назад США выделили Украине на реформы 54 миллиона долларов.