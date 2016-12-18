Вследствие «беседы» 10-летний член семьи получил удар ногой по лицу

Источник: Центральный отдел полиции Донецкой области

Жителя, который воспитывал 10-летнего мальчика с помощью силы, привлечены к ответственности





Вследствие семейной ссоры в одной из семей ее глава ударил ногой по лицу ребенка и причинил телесные повреждения матери. Составлены административные материалы за насилие в семье, по факту избиения женщины решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сообщение о том, что оказана медицинская помощь мальчику 2010 года рождения, поступило в полицию около 8 вечера. Правоохранители установили, что к таким последствиям привели действия сожителя его матери. Кроме того, это не единственный член семьи, который пострадал в результате агрессии мужчины. Через некоторое время в полицию за помощью обратилась еще и гражданская жена дебошира.

Оказалось, что между взрослыми произошел конфликт, во время которого они решали, каким образом нужно воспитывать 4 детей семьи. Выяснив отношения с любимой, мужчина отправился в комнату разбираться с малышами. Вследствие «беседы» 10-летний член семьи получил удар ногой по лицу.

В отношении главы семейства составлен протокол по статье 173 (2) «Совершение насилия в семье» Кодекса Украины по административных правонарушениях. Что касается телесных повреждений, полученных женщиной, решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.