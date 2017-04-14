Выданного Россией экс-главу ГАИ Киева арестовали

Источник: КорреспонденТ.net

В Киеве арестовали экстрадированного из России в Украину бывшего начальника киевской Госавтоинспекции Николая Макаренко. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальника ГАИ города Киева Николая Макаренко арестовали с возможностью внесения залога в сумме 5 миллионов гривен", - написала Максимец в Facebook.

Соответствующее решение принял Печерский районный суд.