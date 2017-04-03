Взрыв в метро Петербурга расследуют как теракт, появилось фото подозреваемого

Источник: Українські новини

Главное следственное управление СКР квалифицировало взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт и незаконный оборот взрывчатки. Об этом сообщает "Коммерсант.ru" со ссылкой на источники в ведомстве.

Как пишет издание, по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело было передано в центральный аппарат следственного ведомства, где его отдадут в производство одному из следователей-генералов.

В самом СК РФ официально статью, по которой было возбуждено уголовное дело, пока не называют.

По предварительным данным, взрывное устройство было эквивалентно по мощности 300-500 г в тротиловом эквиваленте, а в действие могло приводиться по телефону. Источники полагают, что акция была устроена экстремистами. Как отметил собеседник издания, атака на метро могла быть совершена националистами из ближнего зарубежья.

Как пишет в свою очередь "Интерфакс", предполагаемый организатор взрыва в вагоне поезда петербургского метрополитена, по некоторым данным, попал на камеры видеонаблюдения.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь РЕН ТВ опубликовало фото предполагаемого террориста, устроившего взрыв в метро Петербурга. Мужчина оставил в вагоне рюкзак и вышел.

"Как видно на кадре, сделанном камерой наблюдения, мужчина носит бороду. На нем была шапка. Правоохранители не исключают, что мужчина оделся таким образом специально, чтобы ввести в заблуждение следствие", - пишет издание.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, в метро российского Санкт-Петербурга прозвучал взрыв. По предварительным данным, взорвалось неустановленное устройство. Российские СМИ сообщили о 10 погибших и 50 пострадавших из-за трагедии. Российские правоохранители рассматривают все варианты взрыва. По словам президента РФ Владимира Путина, теракт является приоритетной версией. Отметим, что Путин в момент взрыва проводил встречу с президентов Беларуси Александром Лукашенко.