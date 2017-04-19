Затонувший сухогруз возле Крыма: найдены пятеро

Источник: КорреспонденТ.net

Спасатели, работающие на месте крушения сухогруза возле Керченской переправы, обнаружили пятерых человек: один из них уже спасен, состояние еще четверых пока не известно, сообщают в так называемом ГУ МЧС по Республике Крым.

"Мы пока подтверждаем, что один человек поднят на борт. Четыре человека обнаружены, но мы не знаем их состояние: пока они не подняты на борт. Суда, которые работают в районе поиска, не наблюдают сухогруз визуально", - отметили в ведомстве.

Сообщение о пропаже с радаров сухогруза, следовавшего под флагом Панамы, в поступило в МЧС примерно в 4 часа утра. Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования.

По предварительным данным, на борту сухогруза "Герои Арсенала" находились 12 человек, из них 8 - россияне, 1 - гражданин Грузии.