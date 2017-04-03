Журналистов не пустили на международный круглый стол по свободе слова с участием "Минстеця"

Источник: Українські новини

На организованный в Киеве украинским представительством Совета Европы круглый стол об угрозах свободе слова и безопасности работы журналистов в Украине, участие в котором примут представители международных организаций, не будут допущены представители СМИ. Об этом сообщил один из сотрудников Офиса СЕ в Украине в ответ на обращение "Українських Новин" получить аккредитацию на мероприятие.

"На завтра аккредитоваться не возможно никак. Он (круглый стол) не открытый. Там не будет прессы", - сообщили в Офисе СЕ.

Как стало известно "Українським Новинам", круглый стол об угрозах свободе слова будет проходить за закрытыми дверями во вторник, 4 апреля, в бизнес-центре "Ильинский" на Подоле. Модератором мероприятия выступит глава ГО "Институт массовой информации" Оксана Романюк. Планируется участие в мероприятии представителей Европейской федерации журналистов, Международной федерации журналистов, Ассоциации европейских журналистов, ассоциации "Артикль 19", Репортеров без границ, Международного института прессы и Международного института безопасности новостей.

С украинской стороны иностранным гостям о состоянии дел со свободой слова в Украине кроме Оксаны Романюк будут рассказывать министр информационной политики Юрий Стець, пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, глава профильного комитета ВР Виктория Сюмар и нардеп Антон Геращенко. Оба депутата представляют Народный фронт.

На круглый стол не пригласили ни представителей оппозиции, ни реальных СМИ, ни пострадавших от преступлений журналистов, ни кого из тех, кто мог бы представить альтернативную провластной точку зрения.

В то же время, согласно подготовленным к круглому столу документам, предметом обсуждения станут случаи нарушения прав журналистов в Украине, зафиксированные Платформой Совета Европы для защиты журналистов. В частности, в кейсе зарегистрированных прецедентов по Украине - 17 пунктов. В том числе убийства Вячеслава Веремия, Александра Кучинского, Олеся Бузины и Павла Шеремета, принудительное закрытие крымскотатарских СМИ, удержание Руслана Коцабы и Марии Варфоломеевой, поджог телеканала "Интер", преследования Николая Семены, Марии Кокориной и Анны Андриевской в Крыму, избиение журналистов полицией в Харькове, захват редакции в Волынской области, запрет вещания телеканала "Дождь", запрет въезда в Украину 38 европейским журналистам и блогерам, а также деятельность скандального сайта "Миротворец".

Сайт Миротворнец связывают с деятельностью Антона Геращенко. В своем фейсбуке он часто говорит от имени этого сайта и представляет его позицию.

Свое участие в мероприятии подтвердил Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутиерес. Он, в отличие от организаторов круглого стола проведет ряд прямых встреч с журналистами. В частности встретиться с главредом Украинской правды и редактором радио "Свобода".