Православные христиане отмечают Покров Пресвятой Богородицы: традиции, история и запреты праздника

Источник: Українські новини

Сегодня, 14 октября, Православная церковь отмечает великий праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот день имеет особую историю, а также традиции и приметы, которые пришли к нам от предков.

История

История праздника переносит нас в десятый век. В Константинополе в это время велась война, вражеские войска осаждали столицу, угрожая ей полным разрушением. Люди прятались в храме и молились о спасении. Во время всенощной молитвы, святой Андрей со своим учеником Епифанием увидели в храме Деву Марию в окружении ангелов и святых.

Помолившись Господу о спасении горожан, Божья Матерь сняла с головы блистающий длинный платок, и распростерла его над всеми молящимися храма, защищая их от видимых врагов и невидимых злых сил. Покров в руках Богородицы сиял чудесным светом, а подле нее стояли Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов.

Став воплощением надежды и спасения, явление Богоматери наполнило греков силами прогнать напавших сарацинов.

Традиции

Покров Пресвятой Богородицы – большой церковный праздник. В этот день нужно отказаться от работы по дому и любой другой физической деятельности.

Запрещено ругаться, злиться на других, сквернословить, злоупотреблять алкоголем, а также занимать деньги.

Доброта и человеколюбие станут лучшим проявлением любви к Богу – стоит совершить хорошие поступки по отношению к близким, а также бедным и бездомным.

Кроме того, верующим людям в праздник обязательно нужно посетить церковь и помолиться. В молитвах Пресвятую Богородицу принято просить об исцелении и защите от бед, о любви и взаимопонимании, о достатке неимущим, а также о помощи страждущей Родине. Считается, что просящего Дева Мария оберегает в течение года.

На Руси праздник был одним из наиболее почитаемых. С Покрова начинали устраивать свадьбы. Девушки в этот день ходили в церковь ставить свечу у иконы Покрова и молились об удачном замужестве.

Также в народе считали, что Покров отделяет осень от зимы. После праздника начинались морозы, прекращались полевые работы и организовывались зимние вечера за рукоделием, а также различные ярмарки и посиделки.

Приметы:

на Покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима;

если до этого дня не опадет с вишен листва - к теплой зиме;

если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной;

какая погода на Покров, такой вся зима будет.

Именины

Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман