Правый берег Запорожья остался без света

Источник: Корреспондент.net

Правый берег Запорожья в среду, 27 июня, остался без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи мощностью 150 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Запорожьеоблэнерго.

Как сообщили в энергокомпании, 27 июня во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач мощностью 150 кВ, находящаяся в совместном пользовании ПАО Запорожьеоблэнерго и ПАО Днепрооблэнерго.

"Поврежден был участок линии, находящийся на территории Днепропетровской области, однако, поскольку от этой ВЛ осуществляется питание подстанции Армалит ПАО Запорожьеоблэнерго, та часть города Запорожье, которую она снабжает электроэнергией - а это большая часть Правого берега - Бородинский, Осипенковский микрорайоны, Верхняя Хортица, Великий Луг -оказалась обесточенной", - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты работают над тем, чтобы запитать эти районы по резервным схемам питания.

"Часть потребителей уже с энергоснабжением. До конца дня планируется запитать всех потребителей правого берега, пострадавших от аварии, по резервным схемам", - сообщили в Запорожьеоблэнерго.