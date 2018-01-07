Праздничное перемирие: Боевики с начала суток один раз обстреляли позиции ВСУ

Источник: 112.ua

Боевики один раз с начала суток нарушили новогодне-рождественское перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

После обеда представители незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.