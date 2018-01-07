07.01.2018
Праздничное перемирие: Боевики с начала суток один раз обстреляли позиции ВСУ
Источник: 112.ua
Боевики один раз с начала суток нарушили новогодне-рождественское перемирие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
После обеда представители незаконных вооруженных формирований из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям сил АТО возле Новолуганского. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
На других участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
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