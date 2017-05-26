Предприятия поcле убытков вышли на прибыль
Источник: КорреспонденТ.net
26.05.2017
В первом квартале этого года крупные и средние предприятия Украины, кроме банков, получили прибыль102,615 миллиардов гривен, тогда как в этом периоде прошлого года их убыток составил 58,556 миллиардов гривен.
Об этом сказано на сайте Госстата.
Сообщается, что финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 61 процент - до 157,048 миллиарда гривен.
В то же время финансовый результат убыточных предприятий снизился почти в 3 раза, составив минус 54,432 миллиарда гривен.
Кроме того, доля убыточных предприятий в стране снизилась до 36,1 процентов с 39,7 процентов в прошлом году.
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