Представитель Госдепа США посетит Киев на следующей неделе

Источник: 112.ua

Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл посетит Украину 14-16 ноября, сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Митчелл встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками в Киеве, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать государство продолжать проводить критически важные реформы", - говорится в сообщении.

Митчелл также намерен встретиться с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы "обсудить усилия Украины в вопросе превращения страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство".

Как сообщалось, 4 ноября Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко анонсировал запланированный на ноябрь рабочий визит в Украину своего помощника во вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.